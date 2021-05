Şırnak yaylaları piknikçilerle şenlendi

Son dönemlerdeki başarılı operasyonlarda terörün kökünün kazındığı Şırnak'ın Uludere ilçesinde piknikçiler ile kampçılar, yıllardır kimsenin gidemediği yaylalara çıkıp hem doğa ile iç içe olmanın hem de huzurun keyfini çıkarıyor.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde bulunan yaylalar, terörün belinin kırılması ile küllerinden doğdu. 3 bin 500 rakımlı yaylalara yolların da götürülmesi ile birlikte piknikçiler ve kampçılar yaylaların yolunu tuttu.

Mehrina Yaylasında hem piknik hem kamp yapan Goyan aşiret lideri Hazım Babat, terör nedeni ile köylerini, yaylalarını bırakmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Babat, "Şua an Mehrina Yaylasındayız, çok güzel bir yayla. Terör olmasaydı, günümüzde buralar yazın tatil yeri kışın kayak merkezleri olmuştu. Terör örgütü PKK bu bölgede en fazla Kürtlere zarar vermiştir. Ama çok şükür ki artık PKK terör örgütünün bir yere saldıracak, bir eylemde bulunacak gücü kalmadı. Askerimiz, korucularımız, polisimiz her tarafa hakim. Burası şu an çok güzel, çok huzurlu bir yayla. Şuan bile bu sıcakta her tarafta kar var ovalar kar suyundan besleniyor. İki mevsim bir arada yaşanıyor Şenoba ve Hilal belediyeleri farklı yerlerden yol açıp halka büyük katkıda bulundular. Ben buraya pikniğe geldim burada birkaç gün de kalabilirim" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı