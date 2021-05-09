Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller arasında yer alan Şırnak ve Siirt'te ekipler daha fazla kişiye ulaşarak, aşı yaptırmalarını sağlamak için çalışma yürütüyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller arasında yer alan Şırnak ve Siirt'te ekipler daha fazla kişiye ulaşarak, aşı yaptırmalarını sağlamak için çalışma yürütüyor.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Tevfik Bayram AA muhabirine, kentte vaka sayısının az olmasının insanlarda "risk düşük" algısına neden olduğunu, bunun da aşı yaptırma oranını doğrudan etkilediğini gözlemlediklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak toplumsal çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bayram, aşılama konusunda çok sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Bayram, "Öncelikle aşı sırası gelen tüm kişileri hem çağrı merkezimizden hem de toplum sağlığı merkezinden arıyoruz. Bu kişiler ikna oluyorsa randevu alıp toplum sağlığı merkezi ve ilçe sağlık müdürlüklerinde gelmelerini sağlıyoruz. Eğer ikna olmuyorlarsa aşı timi ekibimiz onları evlerinde ziyaret ediyor ve ikna olanlara evlerinde aşı yapıyor." dedi.

Toplumda aşıyla ilgili çeşitli önyargıların doğru olmadığını dile getiren Bayram, "Aşının kısırlaştırıldığına dair iddialar ile ilgili hiçbir veri elde edilmedi. Şırnak ve çevre illerde vaka sayısının düşük olması bir fırsat. Tek odaklanmamız gereken aşı yapmak." ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte sayıyı artırırsak yeni bir koronavirüs dalgası çıksa da etkili olmayacaktır." diyen Bayram, vatandaşlara aşı olmalarını önerdiklerini ifade etti.

Bayram, "Bu ölümcül bir hastalık. Virüsten kurtulmanın ve korunmanın tek yolu toplumsal aşı olmaktan geçiyor. Bunu ne kadar çabuk sürede gerçekleştirirsek virüsü de o derecede atlatacağız." diye konuştu.

Siirt

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, aşının Kovid-19 ile mücadelede en etkili silah olduğunu söyledi.

Nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller arasında Siirt'in de yer aldığına dikkati çeken Vural, bölgede 65 yaş ve üstü vatandaşların aşıya karşı isteksiz olduğunu, bunun üzücü bir durum olduğunu belirtti.

Vural, Siirt'te hedef kitlenin aşılama oranının yüzde 30'larda olduğunu aktararak, aşılama çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Hastanede saat 23.00'e kadar aşı yapıldığına işaret eden Vural, sırası gelenlerin mutlaka aşı yaptırması gerektiğini bildirdi.

Vural, şöyle konuştu:

"Aşı salgınla mücadelede önemli rol oynuyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan aşı olanların yoğun bakım oranları anlamlı şekilde düşmüştür. Sırası gelen herkesin aşı olmasını bekliyoruz. Gençlerden de aşı olup da yoğun bakıma giren yok. Şu an için tek çare aşı. Ayrıca aşı olup da virüse yakalanan kişiler ya ayakta geçiriyor ya da evde geçiriyor."

Vatandaşlardan aşı olmak veya test vermek için hastaneye başvurma konusunda tereddüt etmemelerini isteyen Vural, şu uyarılarda bulundu:

"Virüsü ayakta geçirenler hastaneye başvurmuyor ve bunu topluma bulaştırmaya devam ediyor. Türkiye'de en iyi illerden biriyiz ama buna güvenmemek lazım. Belirtisi olanlar mutlaka hastaneye başvurarak test yaptırsın. Hastanelerimiz oldukça güvenli. Yeter ki hastaneye gelenler maske takmaya, sosyal mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmeye devam etsinler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan