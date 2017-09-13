Şırnak ve Muş'ta 6 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi'de 5, Muş merkezde ise 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.



TSK, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist ile Muş merkezde bölücü terör örgütünden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. - ANKARA