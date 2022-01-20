Şırnak ve Mardin'de kar yağışı nedeniyle uçak seferleri yapılamadı - Haberler
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Şırnak ve Mardin'de kar yağışı nedeniyle uçak seferleri yapılamadı

Şırnak ve Mardin'de kar yağışı nedeniyle uçak seferleri yapılamadı
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak ve Mardin'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

MARDİN (AA) - Şırnak ve Mardin'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bugün karşılıklı yapılması planlanan Şırnak-Ankara, Şırnak-İstanbul seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Mardin'de etkili olan kar yağışı ve tipi hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya bugün karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal oldu.

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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