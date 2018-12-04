Şırnak ve Hakkari İçin Kuvvetli Yağmur ve Yoğun Kar Uyarısı

Meteorolojiden, Şırnak ve Hakkari için kuvvetliyağmur ve yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Güneydoğu'da beklenen yağışların yarın Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli yağmur ve sağanak, 2000 metre rakım üzerindeyse yoğun kar şeklinde gerçekleşmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, sel ve su baskını ve yüksek yerlerde kuvvetli rüzgarla birlikte yoğun kar yağışı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.