Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince 8-14 Şubat arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince 8-14 Şubat arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda, 7 kilo 105 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 3,84 gram eroin, gümrük kaçağı 7 bin 660 paket, 33 kaçak cep telefonu, 220 bin TL değerinde 50 çanta ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN