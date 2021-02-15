Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
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Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

15.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:33
Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince 8-14 Şubat arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince 8-14 Şubat arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda, 7 kilo 105 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 3,84 gram eroin, gümrük kaçağı 7 bin 660 paket, 33 kaçak cep telefonu, 220 bin TL değerinde 50 çanta ele geçirildi.


Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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