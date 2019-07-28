Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (3)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında merkez kırsalında yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (3)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma  Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında merkez kırsalında yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, bu operasyonla birlikte bugün Ağrı'da 2, Şırnak'ta 6 olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.
ANKARA, - 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et