Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK ve Ağrı'da jandarmanın düzenlediği hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen hava destekli operasyonlarda, Şırnak'ta Cudi Dağı'nda 2 terörist, Ağrı'da Tendürek Dağı'nda da 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Her iki bölgede de operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA