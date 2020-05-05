Şırnak Valisi Pehlivan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şırnak Valisi Pehlivan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

Şırnak Valisi Pehlivan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
05.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:34

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Vali Pehlivan, kentteki sanayi, Siirt ve Uludere jandarma ve emniyet noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

Trafik kontrol ve uygulama noktalarından geçen yolcularla kontrol sırasında görüşen Pehlivan, trafik kurallarına riayet etmenin önemini vurguladı.

Vali Pehlivan, "Trafikte dikkatli ve tedbirli olalım. Sevdiklerimize ulaşmamız bizim kurallara en iyi şekilde uymamızdan geçiyor. Koronavirüs salgınına karşı ülke olarak bir mücadele içindeyiz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maskemizi takalım." dedi.

Vali Pehlivan'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı eşlik etti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şoför ve yolculara bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haberler
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu Haberler
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Irrfan Khan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Neymar Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Şırnak Valisi Pehlivan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 21:10:26. #1.14#
title