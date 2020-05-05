Şırnak Valisi Pehlivan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Vali Pehlivan, kentteki sanayi, Siirt ve Uludere jandarma ve emniyet noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

Trafik kontrol ve uygulama noktalarından geçen yolcularla kontrol sırasında görüşen Pehlivan, trafik kurallarına riayet etmenin önemini vurguladı.

Vali Pehlivan, "Trafikte dikkatli ve tedbirli olalım. Sevdiklerimize ulaşmamız bizim kurallara en iyi şekilde uymamızdan geçiyor. Koronavirüs salgınına karşı ülke olarak bir mücadele içindeyiz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maskemizi takalım." dedi.

Vali Pehlivan'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı eşlik etti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şoför ve yolculara bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA