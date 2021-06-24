Şırnak Valisi Pehlivan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı'yı kabul etti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Kayıcı, 1-7 Temmuz 2021'de kentte düzenlenecek (Büyükler-Gençler) Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası hakkında Vali Pehlivan ile bilgi alışverişinde bulundu.

Kayıcı, görüşmede 47 ilden 1500 sporcunun katılacağı organizasyonda Şırnak'ın ev sahipliğini üstlenmesinden ve her türlü desteği sağlamasından dolayı Vali Pehlivan'a teşekkür etti.

Vali Pehlivan da ilin, "#ŞırnakBaşaracağımDiyor" sloganıyla hareket ettiğini, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerle anılmasının mutluluk ve memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İlde bu tür faaliyetlerin daha da artacağını ifade eden Pehlivan, Başkan Kayıcı ve heyetine teşekkür ederek, gerekli desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Ziyarette, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir ile Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Şırnak İl Temsilcisi Salih Sevinik de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük