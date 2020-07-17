Şırnak Valisi Pehlivan, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu
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Şırnak Valisi Pehlivan, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılayına kan bağığı yaptı.

Şırnak Valisi Pehlivan, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu
17.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:30

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılayına kan bağığı yaptı.

Valilik binası önünde sanat sokağı girişine kurulan Türk Kızılayı standlarında kan bağışında bulunan Vali Pehlivan, gazetecilere kan bağışının önemini anlatarak, 16. kez kan verdiğini söyledi.

Kızılay aracının 2 haftadır Cizre ilçesi ve Şırnak kent merkezinde olduğunu aktaran Pehlivan, bu sürede bin 300 ünite kan toplandığını belirtti.

Pehlivanoğlu, Türk Kızılay gönüllüsü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sağlığı müsait olan herkesin kan vermesi gerekiyor. Çünkü bir ünite kan veriyorsunuz en az 3 kişiye deva oluyorsunuz ve beraberinde her kan veren için bir fidan dikiliyor. İlimizde 2 haftada bin 300 kan verildiyse Kızılay'ımız vatandaşlarımız adına bin 300'de fidan dikti. Buda çevreye katkı anlamına geliyor. Hem insanların yaşamına sağlığına katkı hemde çevreye katkı yapılıyor. Şırnaklı hemşehrilerimizden kan verenler olmuş. Ben bu duyarlılığa, bu hassasiyete devam etmelerini kendilerinden istirham ediyorum. Tırımız burada olduğu sürece sağlığı müsait olan vatandaşlarımızı ben davet ediyorum."

Kaynak: AA

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