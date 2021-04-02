Şırnak Valisi Pehlivan tedavisi tamamlanan kuşu doğaya bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak Valisi Pehlivan tedavisi tamamlanan kuşu doğaya bıraktı

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak Valisi Pehlivan tedavisi tamamlanan kuşu doğaya bıraktı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 20 gün önce arazide bitkin halde bulunan ve Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tedavi Merkezinde tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 20 gün önce arazide bitkin halde bulunan ve Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tedavi Merkezinde tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı.

Şırnak'ta 20 gün önce arazide bitkin halde bulunan puhu kuşu, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı. Tedavi süreci biten, kuş doğaya salınacak duruma geldi.

Vali Pehlivan, beraberinde Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ile rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulundu.

Burada Kalay'dan tedavi sürecindeki hayvanlarla ilgili bilgi alan Pehlivan, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı.

Pehlivan, kuşu tekrar doğaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların doğada yaralı ve bitkin halde bulduğu hayvanların rehabilitasyon merkezine getirmeleri hususunda duyarlılık göstermelerini isteyen Pehlivan, yasa dışı avlanan kişilere yönelik gerekli cezai işlemlerin de uygulandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Kaan Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şırnak Valisi Pehlivan tedavisi tamamlanan kuşu doğaya bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:57:58. #1.15#
title