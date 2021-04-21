Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Pehlivan beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile ilçeye bağlı Çalışkan beldesini ziyaret etti, Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen İmam Hatip Ortaokulunda belediyenin desteğiyle oluşturulan Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Pehlivan, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Pehlivan, kentte eğitim, öğretim ve başarı düzeyini artırmak için çeşitli çalışmalar yapıldığını, bunun için öğretmenlere büyük bir görev düştüğünü söyledi.

İlçe merkezinde de esnafı ziyaret eden Pehlivan, esnafa maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyarılarda bulundu.

İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan esnaf Cemil Denli'ye "örnek işletme" belgesi veren Pehlivan, daha sonra Habur Mülki İdare Amirliği, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Sahasını ziyaret etti.

Gümrük sahasında devam eden yenileme inşaatı, teknik ve teknolojik donanımları inceleyen Pehlivan Silopi Kaymakamı ve Habur Mülki İdare Amiri Can Kazım Kuruca ile İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray'dan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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