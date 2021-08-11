Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret eden Pehlivan, yürütülen çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Tedavi gören hasta ve yakınlarıyla görüşen Pehlivan, hastalara acil şifa diledi.

Pehlivan, sağlık çalışanlarına özellikle salgın döneminde özveri ve fedakarlıkla yaptığı hizmetlerden dolayı milletçe müteşekkir olduklarını kaydetti.

Sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 esasına göre kesintisiz devam eden hizmet alanı olduğunu belirten Pehlivan, "Şifa kapısı hastanelerimizde gerek tertip düzen, gerek iş ve işlemlerin zamanında, etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve gerekse vatandaşlarımıza devletimizin şefkat yüzünün samimiyetle gösterilmesi hususundaki hassasiyetin bütün çalışanlar tarafından daim kılınması hayati öneme haiz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, daha sonra 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Vali Pehlivan, Görümlü ve Çalışkan beldelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Pehlivan, salgınla mücadelede aşılamanın hayati öneme haiz olduğunu, sırası gelenin mutlaka aşısını yaptırması gerektiğini aktardı.

Salgın sürecinin devam ettiğini vurgulayan Pehlivan, "Maske, temizlik ve mesafe başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam edelim." dedi.

Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu
Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu
Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Ümit Dündar Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Metin Oktay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:46:45. #1.14#

title