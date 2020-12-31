Şırnak Valisi Pehlivan, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile hastane çalışanlarının yeni yılını tebrik etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile hastane çalışanlarının yeni yılını tebrik etti.

Vali Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ve Şırnak Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ile Cizre, sanayi, Siirt yollarındaki güvenlik noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Pehlivan, sürücülere çikolata ikram etti.

Pehlivan, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta ekibini, ardından Şırnak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti.

Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılı güvenlik güçlerini ziyaret ederek geçirdiklerini, polis, asker ve hastane çalışanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Görevdeki tüm sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine başarılar dileyen Pehlivan, yıl içinde dünyanın ve ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin bir şekilde mücadele ettiğini anımsattı.

Uygulanan kısıtlamalarla vaka sayısının düşme eğilimine girdiğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"İlimizde de geçen aya oranla yüze 50'nin üzerinde bir düşüş sağladık çok şükür. Yıl boyunca da hastane şartlarımızı, imkanlarımızı zorlayacak bir tabloyla karşılaşmamıştık. Sürekli teyakkuz halinde, bütün arkadaşlarımızla, filyasyon ekiplerimizle, takip ekiplerimizle süreci yakından takip ediyorduk. Bu, en son sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte sonuç vermeye başladı."

Yarından itibaren 3 günlük bir kısıtlamayla ülke çapında daha güzel neticeler geleceğine inandığını ifade eden Pehlivan, "Ben 2021 yılının öncelikle sağlık dolu bir yıl olmasını, koronavirüsün ülkemizden ve dünyadan bertaraf edilmiş olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan