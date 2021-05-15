Şırnak Valisi Pehlivan, Kato Dağı Üs Bölgesi'ndeki komandolarla bayramlaştı
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Şırnak Valisi Pehlivan, Kato Dağı Üs Bölgesi'ndeki komandolarla bayramlaştı

Şırnak Valisi Pehlivan, Kato Dağı Üs Bölgesi'ndeki komandolarla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı Üs Bölgesi'ndeki komandolara bayram ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı Üs Bölgesi'ndeki komandolara bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Deniz Özaslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Kurt, Şehit, Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ile Kato Dağı Üs Bölgesine geldi.

Burada askerlerle bayramlaşan Pehlivan, güvenlik güçlerini terörle mücadelede yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı kutladı.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler, Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığını da ziyaret ederek, askerlerle bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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