Vali Pehlivan, kan bağışı çağrısında bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan kampanya kapsamında kan bağışında bulunan Vali Pehlivan, gazetecilere, 18. kez bağış yaptığını söyledi.

Pehlivan, Kızılayın insanların zor durumlarında ve kan ihtiyacını karşılamada hem Türkiye'de hem de dünyada hizmet veren bir kuruluş olduğunu belirtti.

Kan bağışı talebinin karşılanmasının vatandaşların yaptığı ve yapacağı bağışla mümkün olabileceğini aktaran Pehlivan, "Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şırnaklı vatandaşlarımız gereken alakayı gösteriyor. Bu vesileyle bir kere daha çağrıda bulunmak istiyorum. Kan veren hem hayat buluyor hem de insanların zor anlarında onlara şifa vesilesi oluyor." dedi.

Pehlivan, kan bağışının ne kadar önemli olduğunu, ihtiyaç duyanların ve hasta yakınlarının iyi bildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"En darda olunan zamanlarda, birkaç ünite kan arandığı zamanlarda Kızılay imdada yetişiyor. O kanlar bu gibi kampanyalar sayesinde toplanıyor. Yaptığınız bağış belli bir zamandan sonra yerini buluyor ve birilerine şifa oluyor. Bu vesileyle de adına bir fidan dikiliyor. Çok anlamlı bu adımları atmak ve bu bağış faaliyetlerinin içerisinde bulunmak. Şartları uygun olanlar bu kampanyalara dahil olabilir, bunun mutluluğunu yaşayabilir."

Pehlivan, Kovid-19 salgınından dolayı Türk Kızılayın kan stoklarında azalma olduğunu, stoklardaki açığın kapanması için kan bağışının sıklaşması gerektiğini ifade ederek, Şırnaklı vatandaşları ve kamu görevlilerini kan bağışına davet etti.