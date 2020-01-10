Şırnak Valisi Pehlivan, İdil ilçesini ziyaret etti

10.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:14

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil ilçesinin Alakamış köyünü ziyaret etti.

Vali Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İdil Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Avci, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İdil İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İdil Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin ve AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay Alakamış köyüne ziyarette bulundu.

Köy içinde yapılan incelemelerin ardından Pehlivan ve beraberindekiler düzenlenen toplantıda köylülerle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, toplantıda, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bir araya geldiğimizde başta kamu yatırımları olmak üzere çeşitli konularda tespit, değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şırnak'ta bugüne kadar sayısız hizmet ve yatırımlar hayata geçirildi. Bundan sonra da inşallah imkanlarımız ölçüsünde ilettiğiniz sorun, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda gerekli yatırımlar yapılacaktır. Yakaladığımız bu huzur iklimi, güvenlik ortamı inanıyoruz ki 2020 yılında daha da güçlenerek yarınlara taşınacaktır. Huzur ve güvenlik ortamı devletimizin gayreti, milletimizin bu gayrete iştirak etmesiyle hep birlikte çalışmak sureti ile sağlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin, bütün bakanlıklarımızın destekleriyle belirlenen hedefler doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi inşallah 2020 yılında da pek çok yatırım hayata geçirilecektir. Yeter ki huzurumuz,güvenliğimiz,birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

Kaynak: AA