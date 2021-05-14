Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaretinde "Şehitlik Anıtı"na karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

Pehlivan, buradan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur tarafından karşılanan Pehlivan, terör operasyonlarında başarılı olan birliği kutladı, onlarla bayramlaştı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne geçen Pehlivan'ı İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ karşıladı.

Vali Pehlivan, polislerin bayramını kutladı, görevlerinde üstün başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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