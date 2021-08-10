Şırnak Valisi Pehlivan, gençleriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak Valisi Pehlivan, gençleriyle bir araya geldi

Şırnak Valisi Pehlivan, gençleriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında kentte gelen gençlerle bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında kentte gelen gençlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2014 yılında uygulamaya konulan Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında çeşitli illerden gelen 36 genci Valilik makamında ağırladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen proje gönüllülerin Şırnak'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini dile getiren Pehlivan, "Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanıyarak hem milli ve manevi değerlerimizi paylaşıyor hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiriyorlar. Bu bağlamda gençlerimizi tebrik ediyoruz, ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Gençler de, proje kapsamında gerçekleştirecekleri ziyaret ve etkinlikler hakkında Vali Pehlivan'a bilgi verdi, ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Ümit Dündar Bülent Turan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Burak Elmas Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak Valisi Pehlivan, gençleriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:21:54. #1.14#

title