Şırnak Valisi Pehlivan, fidan dağıtım törenine katıldı
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Şırnak Valisi Pehlivan, fidan dağıtım törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak Valisi Pehlivan, fidan dağıtım törenine katıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, fidan dağıtım törenine katıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, fidan dağıtım törenine katıldı.

Vali Pehlivan, İl Tarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, kentin tarım ve hayvancılık için uygun olduğunu, devletin teşvikleriyle birçok alanda olduğu gibi meyvecilik alanında da üretiminin artırılmasını istediklerini söyledi.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Her yıl bütçemizin bir kısmını tarımsal, meyvecilik ve arıcılık faaliyetlerine ayırmaya çalışıyoruz. Burada en iyi üretebilecek ürünlere yönelme gayreti içindeyiz. Bugün 32 bin 500 tüplü Antep fıstığı, bin tüplü badem ve bin tüpsüz ama köklü ceviz fidanı teslim edeceğiz. 266 bin lira bütçesi olan fidanların yüzde 70'i İl Özel İdare olarak karşılayacağız. Kalan yüzde 30'u ise çiftçilerimiz inşallah katkı olarak sunacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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