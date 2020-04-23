Şırnak Valisi Pehlivan'dan Sümeyye'ye 23 Nisan doğum günü sürprizi
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Şırnak Valisi Pehlivan'dan Sümeyye'ye 23 Nisan doğum günü sürprizi

Şırnak Valisi Pehlivan'dan Sümeyye'ye 23 Nisan doğum günü sürpriziŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23 Nisan'da doğan Sümeyye Ay'a (14) doğum günü sürprizi yaptı.

23.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:24
Şırnak Valisi Pehlivan'dan Sümeyye'ye 23 Nisan doğum günü sürprizi

Şırnak Valisi Pehlivan'dan Sümeyye'ye 23 Nisan doğum günü sürprizi

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23 Nisan'da doğan Sümeyye Ay'a (14) doğum günü sürprizi yaptı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerinde ziyaret etti. Vali Pehlivan, ziyaretleri sırasında doğum günü 23 Nisan olan Sümeyye Ay'a sürpriz yaptı. Vali Pehlivan, beraberindeki Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte Ay ailesinin yaşadığı Yeni Mahalle'deki evine gelerek, Sümeyye'nin doğum gününü kutladı.

ŞIRNAK PROTOKOLÜ 23 NİSANI ARAÇ KONVOYU İLE KUTLADI

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve beraberlerinde onlarca araçla şehir merkezinde konvoy haline tur atarak çocuklar ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.

Şırnak Valisi Pehlivan'dan Sümeyye'ye 23 Nisan doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

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