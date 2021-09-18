Şırnak Valisi Pehlivan'dan şehit ailesine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak Valisi Pehlivan'dan şehit ailesine ziyaret

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Şırnak Valisi Pehlivan'dan şehit ailesine ziyaret

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde şehit güvenlik korucusunun ailesini ziyaret etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde şehit güvenlik korucusunun ailesini ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ile PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen güvenlik korucusu Dündar Page'nin ailesini ziyaret eden Pehlivan, onlarla yakından ilgilendi.

Vali Pehlivan'ın talimatıyla şehit Page'nin 2 çocuğunun okula kaydı yapıldı.

Daha sonra Kaymakamı Tunç, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okan Talay ile şehit asker Nevzat Elçi'nin ailesini ziyaret etti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Mustafa Destici Mansur Yavaş
Magazin Hava Durumu Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Marcao Vahap Seçer
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şırnak Valisi Pehlivan'dan şehit ailesine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:28:38. #1.12#