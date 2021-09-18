Şırnak Valisi Pehlivan'dan şehit ailesine ziyaret

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde şehit güvenlik korucusunun ailesini ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ile PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen güvenlik korucusu Dündar Page'nin ailesini ziyaret eden Pehlivan, onlarla yakından ilgilendi.

Vali Pehlivan'ın talimatıyla şehit Page'nin 2 çocuğunun okula kaydı yapıldı.

Daha sonra Kaymakamı Tunç, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okan Talay ile şehit asker Nevzat Elçi'nin ailesini ziyaret etti.