Şırnak Valisi Pehlivan'dan Kaymakam Tunç'a ziyaret
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Şırnak Valisi Pehlivan'dan Kaymakam Tunç'a ziyaret

Şırnak Valisi Pehlivan'dan Kaymakam Tunç'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2021 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediye Başkan Vekilliğine atanan Mehmet Tunç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2021 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediye Başkan Vekilliğine atanan Mehmet Tunç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Tunç ile makamında bir süre görüşen Vali Pehlivan, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Tunç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin genel durumu hakkında Vali Pehlivan'a bilgi verdi.

Kaymakam Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'yı da makamında ağırladı.

Kuruca, Tunç'u makamında ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Bu arada, Kaymakam Tunç başkanlığında, DEDAŞ ve doğal gaz hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti ile ilgili düzenlenen toplantıya, belediye birim müdürleri, DEDAŞ yöneticileri, doğal gaz firma temsilcileri ve Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Seyithan Toncer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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