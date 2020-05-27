Şırnak Valisi Pehlivan'dan hudut karakoluna ziyaret Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Irak sınırındaki Siyahkaya Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Irak sınırındaki Siyahkaya Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Vali Pehlivan, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Silopi ilçesinde bulunan Siyahkaya Hudut Karakolu'na geldi.

Burada, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş tarafından karşılanan Vali Pehlivan, hudut karakolundaki askerlerle bir süre sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Burada konuşma yapan Vali Pehlivan, sınır birliklerindeki askerlerin büyük özveriyle görev yaptıklarını teröre karşı büyük kahramanlıklar gösterdiklerini belirtti.

Pehlivan, şunları söyledi:

"Siz kahraman Mehmetçiklerimiz, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü koruyarak vatanın bu bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütlerine karşı şanlı bayrağımızın gölgesinde sınır boylarında görev yapmaktasınız. Kahraman Mehmetçiklerimizin varlığı, ülkemizin güçlü geleceğinin teminatıdır. Milletimizin duası her zaman sizlerledir. Bu bayram günlerinde nöbetinize aralıksız bir şekilde devam ediyorsunuz. Bizler de komutanlarınız ile birlikte sizlerin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlamaya geldik. Birlik, beraberlik, sağlık ve huzur içinde aileleriniz ile nice bayramlara erişmenizi dilerim. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yapmakta olduğunuz bu kutlu vatan hizmetinde Allah yar ve yardımcınız olsun."

Vali Pehlivan daha sonra üs bölgede çeşitli incelemelerde bulunarak, Candaş'tan bilgiler aldı.

Kaynak: AA