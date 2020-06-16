Şırnak Valisi Pehlivan, Cizre'de esnafı ziyaret etti Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Orhan Doğan ve İzzet Kezer Caddesindeki esnafı ziyaret ederek, maske takılması ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

Maske takan esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Pehlivan, "İnşallah bu zorlu süreci zarar görmeden kısa bir sürede atlatmış olacağız. Özellikle kamuya açık kapalı mekanlarda belirlenen sosyal mesafelere uyulması, maske kullanılması, temizlik şartları gibi benzeri şartların yerine getirilmesi kaydıyla belirli kolaylıklar, serbestlikler sağlandı." dedi.

Ekipler her gün sahada olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Tespitler yapıyorlar. Kolluk ve zabıta ekiplerimiz kurallara uymamak konusunda ısrarcı olanlara ceza işlemi de uyguluyor. Esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik sürekli sağlık kontrolleri yaptırıyoruz. Cizre Kaymakamlığı bünyesinde oluşturduğumuz mobil ekiplerimiz de karantinaya alınan sokak ve binalarda bulunan vatandaşlarımızın her gün ziyaret ederek hem sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor hem de tedbirlerin gevşetilmemesi konusunda gerekli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tarafından ihtiyaçları karşılanıyor. Diğer bölge illerinde olduğu gibi ilimiz ve ilçelerimizde de taziye kültürünün nasıl yaygın bir gelenek olduğunu biliyoruz ve saygı duyuyoruz. Ama bu dönemde vatandaşlarımızdan taziye evi veya çadırı kurmamalarını bir kez daha önemle rica ediyoruz. Çünkü taziyelerde çok kalabalık insanların bir araya geliyor, bu da virüsün bulaşma riskini artırıyor. Onun için taziyeleri bu dönemde yapmamamız gerekiyor."

Kaynak: AA