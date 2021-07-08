Şırnak Valisi Pehlivan, aşılama çalışmalarına ilişkin muhtarlarla görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak Valisi Pehlivan, aşılama çalışmalarına ilişkin muhtarlarla görüştü

Şırnak Valisi Pehlivan, aşılama çalışmalarına ilişkin muhtarlarla görüştü
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, aşılama programı değerlendirme toplantısında mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, aşılama programı değerlendirme toplantısında mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda köy ve mahalle muhtarları tespit ve taleplerini dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Pehlivan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların, çalışma ve faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, salgın döneminde de tedbir kurallarına uygun şekilde muhtarlarla toplantıları sürdürdüklerini, istişarelerin süreceğini ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında il genelinde aşılama çalışmalarının takibi, denetimi ve vatandaşların bilinçlendirmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Pehlivan, bu süreçte muhtarlara önemli görevler düştüğünü, kendilerinden aşılama çalışmalarını birebir ve yakından takip etmelerini beklediklerini kaydetti.

Pehlivan muhtarlara başarı dilediğini, salgın sürecindeki katkılarından dolayı da kendilerine teşekkür ettiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük de il genelindeki vaka durumu, koronavirüse karşı alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Faruk Doğru, Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan, İl Genel Meclis üyesi Salih Ertaş ve sağlık görevlileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

Kamyonun arkasına iple bağlanıp metrelerce sürüklenen köpeğin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı
Kamyonun arkasına iple bağlanıp metrelerce sürüklenen köpeğin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı
Kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek
Kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş İbrahim Selim Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Aykut Kocaman Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak Valisi Pehlivan, aşılama çalışmalarına ilişkin muhtarlarla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:41:36. #1.15#

title