Şırnak Valisi Pehlivan, aşılama çalışmalarına ilişkin muhtarlarla görüştü

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, aşılama programı değerlendirme toplantısında mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, aşılama programı değerlendirme toplantısında mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda köy ve mahalle muhtarları tespit ve taleplerini dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Pehlivan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların, çalışma ve faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, salgın döneminde de tedbir kurallarına uygun şekilde muhtarlarla toplantıları sürdürdüklerini, istişarelerin süreceğini ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında il genelinde aşılama çalışmalarının takibi, denetimi ve vatandaşların bilinçlendirmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Pehlivan, bu süreçte muhtarlara önemli görevler düştüğünü, kendilerinden aşılama çalışmalarını birebir ve yakından takip etmelerini beklediklerini kaydetti.

Pehlivan muhtarlara başarı dilediğini, salgın sürecindeki katkılarından dolayı da kendilerine teşekkür ettiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük de il genelindeki vaka durumu, koronavirüse karşı alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Faruk Doğru, Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan, İl Genel Meclis üyesi Salih Ertaş ve sağlık görevlileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük