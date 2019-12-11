Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:29

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Vali Pehlivan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorisindeki 53 fotoğrafı tek tek inceleyerek bilgi aldı.



Pehlivan, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.



Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarıyla ülkenin gururu olduğunu belirtti.

AA'nın yılın fotoğrafları arasında Şırnak'tan da bir fotoğrafın olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Pehlivan, "Fotoğrafları tek tek inceledim hepsi birbirinden kıymetli ve hepsi de birinci olmayı hak ediyor. Bu fotoğrafta emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Ajansın yurt içinde ve yurt dışında özveri ve başarıyla görev yapan tüm personeline başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA