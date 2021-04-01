Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Tatvan'dan gelen öğrencileri ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Tatvan'dan gelen öğrencileri ağırladı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Tatvan'dan gelen öğrencileri ağırladı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen öğrencileri kabul etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen öğrencileri kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürüttüğü "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında kente gelen öğrencileri makamında ağırlayan Vali Pehlivan, iller arasında gerçekleştirilen ziyaretlerle ülkenin tarihi ve kültürel mirasının tanınmasına olanak sağladığını söyledi.

Ziyaretlerin hem milli ve manevi değerlerin paylaşılmasını hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirdiğini dile getiren Vali Pehlivan, "Sizler doğu ile batı, güney ile kuzey arasında bir nevi gönül köprüsü kuruyorsunuz. Siz sevgili öğrencilerimizi ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de bu ziyaretler sayesinde gezdikleri illerin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme imkanı bulduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Tatvan'dan gelen öğrencileri ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 20:55:12. #1.14#
title