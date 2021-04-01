Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Tatvan'dan gelen öğrencileri ağırladı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen öğrencileri kabul etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen öğrencileri kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürüttüğü "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında kente gelen öğrencileri makamında ağırlayan Vali Pehlivan, iller arasında gerçekleştirilen ziyaretlerle ülkenin tarihi ve kültürel mirasının tanınmasına olanak sağladığını söyledi.

Ziyaretlerin hem milli ve manevi değerlerin paylaşılmasını hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirdiğini dile getiren Vali Pehlivan, "Sizler doğu ile batı, güney ile kuzey arasında bir nevi gönül köprüsü kuruyorsunuz. Siz sevgili öğrencilerimizi ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de bu ziyaretler sayesinde gezdikleri illerin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme imkanı bulduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük