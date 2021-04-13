Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılışını yaptı
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılışını yaptı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılışını yaptı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şükrü Geliş Fen Lisesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle yapılan Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılış törenine katıldı.

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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şükrü Geliş Fen Lisesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle yapılan Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Vali Pehlivan, Cumhurbaşkanı himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen ve uygulanan 2023 eğitim belgesi içerisinde, mesleki eğitimin gelişmesine katkı sağlayacak olan tasarım ve beceri atölyelerinin önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Pehlivan, Şırnak'ta diğer alanlarda olduğu gibi mesleki eğitim alanında da çocukların becerilerini geliştirmesi anlamında uygulamalar ve yatırımlar hayata geçirme içerisinde olduklarını belirterek, "Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğumuz ve şu anda yapımı hızla devam eden tasarım ve beceri atölyelerimiz var. Bu kapsamda 55 ayrı atölyenin kurulumunu yakın zamanda tamamlayacağız. Geçtiğimiz yıllarla beraber 150 atölyeyi bu yıl öğrencilerimizle buluşturmuş olacağız. Öğrencilerimize faydalar getirmesini diliyorum ki; bu atölyelerde çağa hitap eden, bilişim ve robotik alanda çalışmalar yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Atölyelerde müzik, ebru ve ahşap sanatlar gibi birçok alanda çocukların yeteneklerine hitap edebilecek uygulamaların olduğunu kaydeden Pehlivan, öğrencilerin ileride seçecekleri mesleğe de önemli yansımalarının olacağını aktardı.

Törene, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilican, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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