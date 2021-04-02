Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit ve gazi ailelerini ağırladı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, ailelerin sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

"Sizler vatan, millet, devlet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerin emanetleriniz." diyen Pehlivan, şehitlerin hatıralarına sahip çıkmanın vatan burcu olduğunu söyledi.

Pehlivan, "Devlet ve millet olarak her zaman başımızın üzerinde yeriniz var." dedi.

Görüşmede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ile Şehit, Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük