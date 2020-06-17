Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, maske denetimine katıldı
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, maske denetimine katıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, emniyet ve zabıta ekiplerinin uyguladığı maske denetimine katıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, maske denetimine katıldı
17.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:58

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, emniyet ve zabıta ekiplerinin uyguladığı maske denetimine katıldı.

Vali Pehlivan, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Bağbuğ ve Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ile Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Esnafla bir süre görüşen Pehlivan, daha sonra emniyet ve zabıta ekiplerinin yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gerçekleştirdiği maske denetim uygulamasına katıldı.

Maske takmayan vatandaşları uyaran Pehlivan, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için uygulamanın önemini vurguladı.

Pehlivan gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizliğin bu sürecin en önemli konuları olduğunu söyledi.

"Kurallara uymayanları da ikaz edelim"

1 Haziran itibarıyla uygulanan normalleşme sürecinde yaşanan rehavet ve gevşeme sonucunda salgının tekrar arttığını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyorken bir gevşeme söz konusu oldu. Ülke genelinde maske kullanımını zorunlu hale getiren ilk illerden birisi olduk. Şu anda ülke genelinde 42 ilde maske takma zorunluluğu var. Bu bir hıfzıssıhha kararı olduğu için uymayanlar hakkında işlem yapılması yönünde de karar alınmış durumdadır. İstiyoruz ki ceza ile değil gönülden yapalım bunu. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için buna gönülden riayet edelim ve bu kurallara uymayanları da ikaz edelim. Bu anlamda da bir otokontrol sağlayalım."

"Gelin hep birlikte o özlediğimiz günlere erişelim"

Sağlık, zabıta ve kolluk kuvvetlerinin sürekli denetim yaptığını aktaran Pehlivan, "Kurallara uymama konusunda ısrarcı olanlara da cezai işlem uyguluyorlar. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu hassasiyetlerini devam ettirmeleri. Çünkü ne kadar kurallara uyarsak bu süre o kadar kısalacak. Gelin hep birlikte başaralım. Gelin hep birlikte o özlediğimiz günlere erişelim." diye konuştu.

Vakaların çok arttığına yönelik sosyal medyadaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Pehlivan, Cizre ilçesindeki tedbirleri sıklaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

"En büyük düşmanımız rehavet"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da pandemide Türkiye'nin çok başarılı bir süreç yürüttüğünü vatandaşların da bilim kurulu kararlarından çıkan gerekli uyarıları dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Normalleşme sürecini vatandaşların kurallara uyarak geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Yarka, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim bu konudaki en büyük düşmanımız rehavettir. Vatandaşlarımızın rehavete kapılmasıyla Cizre başta olmak üzere bazı ilçelerimizde vakalarda artış gözlendi. Maske takarak, mesafeyi koruyarak, temizlik kurallarına uyarak bu virüsle mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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