Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kovid-19 denetimine katıldı
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kovid-19 denetimine katıldı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kovid-19 denetimine katıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, koronavirüse (Kovid-19) yönelik yapılan denetime katıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, koronavirüse (Kovid-19) yönelik yapılan denetime katıldı.

Esnafı ziyaret eden Pehlivan, koronavirüse karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Kentin düşük riskli il olarak kalmasını istediklerini kaydeden Pehlivan, bunun için kurallara uyulmasının önemli olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve denetim kurulu üyeleri de denetime katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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