Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan Beytüşşebap ilçesine ziyaret

01.11.2019 16:36

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ile makamında görüştü.

Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulunan Vali Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra 31 Ekim 1993'te terör örgütü PKK tarafından Oymakaya köyüne düzenlenen saldırıda şehit olan 5 kişi için Taşarası köyünde düzenlenen anma programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programa, şehitlerin yakınları, muhtarlar ve kanaat önderleri ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA