Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ata ve Sak ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ata ve Sak ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

24.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:54
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ata ve Sak ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesinde arazide bulunan mühimmattın patlaması sonucu hayatını kaybeden Yusuf Ata (14) ve Caner Sak'ın (16) ailelerine taziyede bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesinde arazide bulunan mühimmattın patlaması sonucu hayatını kaybeden Yusuf Ata (14) ve Caner Sak'ın (16) ailelerine taziyede bulundu.

Vali Pehlivan, Uludere ilçesinin Yemişler köyünün Yekmal mezrasında salgın şartlarına uygun şekilde Ata ve Sak aileleriyle bir araya geldi.

Vefat eden Ata ve Sak'a Allah'tan rahmet dileyen Pehlivan, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.

Ziyarette, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan Vekili Abdullah Umut Cihan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, 48'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Beytüşşebap Kaymakamı ve Uludere Kaymakam Vekili Hasan Uğuz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve Şehit, Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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