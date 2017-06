Şırnak Valisi Aktaş, Görevine Başladı

Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Mehmet Aktaş, görevine başladı.



Vali Aktaş'ı, Valilik önünde Vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaş karşıladı.



Daha sonra makamına geçen Aktaş, burada yaptığı açıklamada, yapılan sıcak karşılama ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şırnak'ta hizmet etmek için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.



Şırnak'ın en üst düzeyde hizmeti hak eden bir yer olduğunu belirten Aktaş, şöyle dedi:



"Zamanında çok büyük sıkıntılar yaşamış, çok büyük bedeller ödemiş bir ilimiz. Bu nedenle bana sorarsanız birçok yerden daha fazla hizmete, ilgiye, alakaya ihtiyacı olan bir yer. Burada hep birlikte el ele vererek Şırnakımıza güzel hizmetler sunacağız. Kentimizi her yönü ile mevcut bulunduğu seviyenin çok daha üstüne çıkaracağız."



Birinci önceliklerinin terör olacağını vurgulayan Aktaş, kentin terörden büyük sıkıntılar yaşadığını ve bedeller ödediğini aktardı.



Şırnak'ın yeniden imarı için hükümetin büyük yatırımlar yaptığını ifade eden Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şırnak'ın yeniden imar ve ihyası için hükümetimizin çok büyük yatırımları var. Çok büyük kaynaklar bu bölgeye yönlendirildi. Başlamış olan yatırımlar bir an önce bitirilmesi için gayret göstereceğiz. Ayrıca yenileri için de yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu kamu yatırımları, içerisinde belediye yatırımları dahil olmak üzere bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. Şırnak ve bütün ilçelerimiz, köylerimiz ve beldelerimiz şimdiki seviyelerinin çok daha üzerine çıkacaktır."



Hizmet alanında şeffaf ve iletişime açık olacaklarını aktaran Aktaş, her vatandaşa kapılarının sonuna kadar açık olacağını bildirdi.



Vatandaşları kucaklayacakları ve onlarla iyi hizmet için gerekenin yapılacağını dile getiren Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Tüm kesimlerin koordinasyonu ile buradaki hizmetin kalitesini, seviyesini en üst seviyeye çıkaracağız. Her ne şart altında olursa olsun buradaki her bir vatandaşımızı bize rahatça ulaşabileceği bir ortamı sağlayacağız. Biz de her vatandaşımıza ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız kendisini garip ve mahsun hissetmeyecek. Biz bunun mücadelesi içerisinde olacağız. Rabbim bizi bu hizmet yolunda mahcup etmesin."