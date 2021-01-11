Şırnak Valisi: 2020'de bölgede 166 terör örgütü mensubu teslim oldu
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Şırnak Valisi: 2020'de bölgede 166 terör örgütü mensubu teslim oldu

11.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:17
Şırnak Valisi: 2020'de bölgede 166 terör örgütü mensubu teslim oldu

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan 2020 yılı değerlendirme toplantısında, terör örgütleri PKK, DAEŞ ve FETÖ'ye yönelik 6 bin 652 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan 2020 yılı değerlendirme toplantısında, terör örgütleri PKK, DAEŞ ve FETÖ'ye yönelik 6 bin 652 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Vali Pehlivan, operasyonlarda 706 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını, 140 terör örgütü mensubunun tutuklandığını, 40'ının da etkisiz hale getirildiğini ve yürütülen ikna çalışmaları kapsamında ise 166 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu söyledi. 

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2020 yılında terörle mücadelede yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi vererek, "İlimiz bölücü terör örgütünün saldırılarından çok büyük sıkıntılar çekmiş bir il. Türkiye'de en çok şehidi olan illerden birisiyiz. Bu yıl da hem PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamlı bir şekilde devam etti" dedi.

'166 TERÖRİST TESLİM OLDU'Vatandaşlarımızın, huzuru, güveni ve esenliği için küçük, büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplamda 6 bin 652 operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 706 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 140 bölücü terör örgütü mensubu tutuklandı. 40 bölücü terör örgütü mensubu da ölü ele geçirildi. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında da 166 terör örgütü mensubu teslim oldu. Devletimiz bir yandan operasyonları devam ettirirken bir yandan da örgütten kopmaların hızlandığını görüyoruz. Örgütün gerçek yüzünü gördükçe oradan kopmalar bundan sonra daha da hızlanacaktır. Hızlanıyor da. Bu rakamlar da bunu gösteriyor zaten" diye konuştu. 

Şırnak Valisi: 2020'de bölgede 166 terör örgütü mensubu teslim oldu
Şırnak Valisi: 2020'de bölgede 166 terör örgütü mensubu teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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