Şırnak Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı

09.09.2019 15:48

Şırnak Valiliğince, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu ayın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.

Pehlivan, "Şırnak'ta binlerce yılık tarihiyle bu gelenek yaşatılmaya devam ediliyor. Her geçen gün daha iyi duruma gelen güvenliğimiz, toplumumuzun kaynaşması, dayanışması, yardımlaşması, iyi günde de acı günde de bir ve beraber olması, geleneklerini, göreneklerini, inanç değerlerini yaşatması ve yarınlara taşıması anlamında duygu tazeliyoruz." dedi.

Pehlivan, daha sonra katılımcılara aşure dağıttı.

Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkan Vekili Müslüm Özmen, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. M.Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, 23 Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA