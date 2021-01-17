Şırnak Valiliğinden kayıp kişi için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinin Kovankaya köyünde 11 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Hürmüz Diril'i arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kovankaya köyünde yaşayan ve 11 Ocak 2020'den itibaren kendilerinden haber alınamayan Şimuni ve Hurmüz Diril çifti için arama çalışmaları başlatıldığı hatırlatıldı.

Kayıp çiftten Şimuni Diril'in 20 Mart'ta köyden 1,5 kilometre uzaklıkta cesedinin bulunduğu anımsatılan açıklamada, Hürmüz Diril'i arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Diril ile ilgili çeşitli tarihlerde bölgede yapılan operasyonlarda da arama yapıldığı aktarılan açıklamada, "14-16 Ekim'de Kovankaya bölgesinde icra edilen Yıldırım-13 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonunda kayıp vatandaşımız Hürmüz Diril için Kovankaya bölgesindeki Hezil Çayı ve civarındaki arazide yapılan aramada herhangi bir iz ve emareye rastlanmadı. Bahse konu olayın öğrenilmesini müteakiben Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan