Şırnak Valiliğinden hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama
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Şırnak Valiliğinden hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama

21.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:17

Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde buldukları cismin elinde patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama yaptı.

Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde buldukları cismin elinde patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama yaptı. Valilik, 2 kişinin arazide buldukları mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü Yekmal mezrasının kuzey kesiminde bulunan merada hayvan otlatmakta olan 14 yaşındaki Yusuf Ata ve 16 yaşındaki Caner Sak isimli vatandaşların saat 15.00 sıralarında arazide bulunan bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralılar, helikopter ile sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinden hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama
Şırnak Valiliğinden hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama
Şırnak Valiliğinden hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama
Şırnak Valiliğinden hayatını kaybeden 2 gence ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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