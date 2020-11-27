Şırnak Valiliğinden evi yanan aileye destek
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Şırnak Valiliğinden evi yanan aileye destek

27.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:53

Şırnak Valiliği, 15 gün önce Maden Afet Konutlarında çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileye kira ve malzeme desteğinde bulundu.

Şırnak Valiliği, 15 gün önce Maden Afet Konutlarında çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileye kira ve malzeme desteğinde bulundu.

Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, ziyaret ettiği Örgen ailesine tahsis edilen ev ve yangında zarar gören konutta incelemelerde bulundu.

Efendioğlu, yaptığı açıklamada, aileye ilk günden beri destek olduklarını, yaralarını sarmak için vakıf aracılığıyla gerekli desteğin sağlandığını söyledi.

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Aileye yeni ev tahsis ettiklerini hatırlatan Efendioğlu, şöyle konuştu:

"Ailemiz 15 gün önce çok üzücü bir olay yaşadı. Aileden biri dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Evleri kullanılmaz hale geldi. Biz de Sosyal Yardımlaşma Vakfımız aracılığıyla gerekli yardımlarda bulunduk. Bunun yanında aileye hayırsever vatandaşlarımız da destek çıktı. Her zaman ailemizin yanındayız. Kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını gidereceğiz."

Mahmut Örgen de 15 gün önce elektrik kontağından çıkan yangında 7 kişilik ailesinden 2 kişinin ağır yaralandığını anımsattı.

Örgen, "Yangın esnasında bütün vatandaşlar seferber oldu. Evde bulunan 7 kişilik ailemin tümü dumandan etkilendi. Kardeşim Salih Örgen (25) kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Babam İbrahim Örgen (60) şu an Ankara'da tedavi görüyor ve durumu kritik. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sardı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yardım eden hayırseverler ve Valiliğimize teşekkür ediyorum." dedi.

Şırnak Valiliğinden evi yanan aileye destek
Şırnak Valiliğinden evi yanan aileye destek
Şırnak Valiliğinden evi yanan aileye destek
Şırnak Valiliğinden evi yanan aileye destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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