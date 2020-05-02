Şırnak Valiliği'nden 113 gündür haber alınamayan 'Keldani Hürmüz Diril' açıklaması

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınmayan babası Hürmüz Diril (71) ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklama yapıldı.

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınmayan babası Hürmüz Diril (71) ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Diril'in bulunması için 28- 30 Nisan tarihlerinde havadan ve karadan yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadığı belirtildi.

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni (65) ile babası Hürmüz Diril, 11 Ocak Cumartesi günü kayboldu. Yakınları, tüm çabalara rağmen çifti bulamayınca, jandarmaya haber verdi. Diril çifti için başlatılan arama çalışmaları sırasında Şimuni Diril'in cansız bedeni 20 Mart günü köyün 1.5 kilometre uzağında vatandaşlar tarafından bulundu. Ekipler, ölü bulunan eşi Şimuni Diril ile birlikte kaybolan Hürmüz Diril'e ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürdü. 113 gündür haber alınmayan Hürmüz Diril'in arama çalışmalarına ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 28- 30 Nisan tarihleri arasında havadan ve karadan geniş kapsamlı arama çalışması başlattığı bildirildi. Açıklamada, 3 gün süren arama çalışmalarında Diril'e ait bir ize rastlanılmadığına yer verilirken, "Kayıp vatandaşımız Hurmüz Diril'in bulunması amacıyla, 28- 29- 30 Nisan 2020 tarihlerinde jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme ve terörle mücadele timleriyle havadan ve karadan geniş kapsamlı arama faaliyeti icra edilmiş, dere yatakları, kayalık ve ağaçlık bölgeler detaylı aramaya tabi tutulmuş ancak herhangi bir iz ve emareye rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat devam ettirilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA