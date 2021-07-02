Şırnak Vali Pehlivan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını yaptı
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Şırnak Vali Pehlivan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını yaptı

Şırnak Vali Pehlivan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını yaptı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İkizce İlk ve Ortaokulundaki 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarını gezen Pehlivan, danışman öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi.

Projelerin yapımında emeği geçenleri tebrik eden Pehlivan, okuldaki uzay sınıfını gezerek bilgi aldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Emniyet Müdür Vekili İsmail Konuk, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Ali Bahadır Aslan da katıldı.

Pehlivan, daha sonra İkizce Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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