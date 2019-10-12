Şırnak UYAFA Takımı'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret
Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.
Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılacak UYAFA Takımı oyuncularının, Kemerburgaz Tesisleri'ni ziyaret ettiği belirtildi.
Tesislerde antrenman yapan akademi oyuncularının, lacivert-beyazlı ekibin teknik heyeti ve futbolcuları ile bir araya geldiği kaydedildi.