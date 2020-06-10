Şırnak Üniversitesi, teröristlerin yıktığı tarihi evlerin benzerini yapıyor
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Şırnak Üniversitesi, teröristlerin yıktığı tarihi evlerin benzerini yapıyor

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırılarında tahrip olan tarihi evlerin benzerini yapıyor.

10.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:20

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırılarında tahrip olan tarihi evlerin benzerini yapıyor.

Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) sunulan projenin kabul edilmesiyle yerleşkede 1200 metrekare alan üzerine ve 3 katlı olarak inşa edilmeye başlanan bina öğrencilerin müzik, resim ve sanat alanındaki faaliyetlerinde kullanılacak.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerin sadece eğitim faaliyetleriyle değil şehrin kültürel ve tarihi yapısına da sahip çıktığını söyledi.

PKK'lı teröristlerin 4 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılarda tarihi dokusuna da büyük zararlar verdiğini dile getiren Erkan, şunları belirtti:

"400 yıllık tarihi yapılarımız yıkıldı.Tarihi evlerin benzerini yerleşkemizde yapıyoruz. Tarihi olmayanın geleceği olmaz. O yüzden tarihimize sahip çıkmamız lazım. Her şehrin bir ruhu vardır. Bu şehre ruhunu veren o binalardır. Topkapı Sarayı nasıl İstanbul'a bir ruh katıyorsa, Şırnak'taki de bu kasırlar kentte o ruhu veriyordu. Kışın sıcak ve yazında serin tutan mekanlardı. Bu kasırlar şatolara örnektir."

Yıkılan evlerin taşı kullanılıyor

Ş.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Neval de Bingöl de DİKA tarafından yüzde 70'i desteklenen projenin 1 milyon 669 bin lira olduğunu belirterek, "Bu projeyi özel kılan o tarihi yapılarda yıkılmış olan evlerin taşlarını kullanıyor olmamızdır. Eylül ayında binayı bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi, teröristlerin yıktığı tarihi evlerin benzerini yapıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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