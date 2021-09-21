Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan Cizre Kaymakamı Tunç'u ziyaret etti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

Prof. Dr. Erkan Cizre ilçesine atanan Kaymakam Tunç'u ziyaret etti, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, Şırnak Üniversitesi ile koordineli pek çok proje bazlı çalışmanın içinde olmak istediklerini, koordineli çalışmanın Şırnak ve Cizre'ye azami fayda sağlayacağını aktardı.