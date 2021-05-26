Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
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Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi

Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Kültür Sanat

Şırnak'ta kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "1. Şırnak Üniversitesi Müzik Festivali" gerçekleştirildi.

Şırnak'ta kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "1. Şırnak Üniversitesi Müzik Festivali" gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. M. Emin Erkan, üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde düzenlenen festival öncesinde yaptığı konuşmada, kentin artık spor, bilim ve müzikle anıldığını söyledi.

Şırnak'ın Cudi Cup Tenis Turnuvası'yla gündeme oturduğunu dile getiren Erkan, "Artık bu festivallerle terörden arınmış, hep güzel şeyleri konuşacağız. Güzel gelecekler için Allah'tan niyaz ediyoruz. Bundan sonra daha güzel çalışmalarımız olacaktır." dedi.

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günay Tuzkaya'nın şefliğinde, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü öğrenci korosu tarafından Astor Piazzolla'dan eserler seslendirildi.

Festivale, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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