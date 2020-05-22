Şırnak Üniversitesi akademisyenine yönelik iddialar
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Şırnak Üniversitesi akademisyenine yönelik iddialar

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, üniversite yönetiminde yer alan akademisyen İ.E'nin FETÖ ile yazışmalarının bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

22.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:43

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, üniversite yönetiminde yer alan akademisyen İ.E'nin FETÖ ile yazışmalarının bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Erkan, yerleşkede yaptığı açıklamada, birkaç medya portalının sürekli Şırnak Üniversitesi akademisyenlerini hedef aldığını, kullandıkları dilin de niyetlerini ortaya çıkardığını belirtti.

Daha önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M.Emin Korkmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine dair iddialara yönelik açığa alındığını, iddiaların asılsız olduğu anlaşılınca tekrar göreve devam ettiğini aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"FETÖ soruşturması komisyonlarında aktif görev alan insanlarla uğraşıyorlar. Bu olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Hukuken bir kişi suçluluğu ispat edilinceye kadar masumdur. Ancak bu haber mercileri hiçbir delile dayanmadan peşinen suçlu ilan ediyor. Eğer bu iddiaları doğru çıkarsa ben gereğini yapacağım. Eğer iftira ise siz ne yapacaksınız merak ediyorum. Siz de gereğini yapacak mısınız?"

Bir akademisyene yapılan haksızlığı tüm akademisyenlere yapılan tehdit olarak değerlendirdiklerini aktaran Erkan, en büyük güçlerinin haklılıkları olduğunu bildirdi.

"Akademiye itibar suikastı yapmak isteyenler amacına ulaşamayacaklardırb" diyen Erkan, bundan sonra iddiaları adli mercilere yönlendireceklerini sözlerine ekledi.

Şırnak Üniversitesi akademisyenine yönelik iddialar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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