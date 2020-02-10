Şırnak uludere'de trafonun patlama anı kamerada
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Şırnak uludere'de trafonun patlama anı kamerada

Uludere'de trafonun patlama anı kameradaŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı patlayan elektrik trafosunun patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

10.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:22

'de trafonun patlama anı kamerada

'ın Uludere ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı patlayan elektrik trafosunun patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(),(DHA)-

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şırnak uludere'de trafonun patlama anı kamerada
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