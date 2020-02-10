Şırnak uludere'de trafonun patlama anı kamerada
Uludere'de trafonun patlama anı kameradaŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı patlayan elektrik trafosunun patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
10.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:22
Uludere'de trafonun patlama anı kamerada
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı patlayan elektrik trafosunun patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)-
Kaynak: DHA