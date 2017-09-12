Şırnak Tümgeneral Tarakçı Son Terörist Kalana Kadar Mücadeleye Devam

Şırnak Tümgeneral Tarakçı Son Terörist Kalana Kadar Mücadeleye Devam

Şırnak Tümgeneral Tarakçı Son terörist kalana kadar mücadeleye devam(Tür: Yurt)

Şırnak Tümgeneral Tarakçı Son Terörist Kalana Kadar Mücadeleye Devam

Şırnak Tümgeneral Tarakçı Son terörist kalana kadar mücadeleye devam

(Tür: Yurt)